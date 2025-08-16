На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран «Зенита» и «Спартака» назвал явного фаворита в их матче

Экс-футболист Деменко: «Зенит» выглядит гораздо предпочтительнее «Спартака»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Зенит» на «Лукойл Арене».

«Спартак» — «Зенит» — это вывеска, в любом случае. Понятно, что игра для «Спартака» будет сложная. «Зенит» выглядит гораздо предпочтительнее, подходя к этому матчу. Но в футболе всякое бывает. Мы не ожидали, что «Зенит» проиграет «Ахмату». Он, конечно, сильнее, но вот эта мотивация у футболистов из Грозного все показала. Плюс Станислав Черчесов – человек, который знает, какие ключики находить, какие тактики подбирать. У «Спартака» с «Зенитом» будет хорошая битва, а предпочтение отдаю «Зениту», потому что он по игре выглядит лучше, чем «Спартак», — отметил Деменко.

Команды Сергея Семака и Деяна Станковича неудачно начали чемпионат. «Зенит» набрал пять очков за четыре тура и занимает восьмое место в РПЛ, «Спартак» с четырьмя баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее легенда московского ЦСКА заявил, что ему жалко тренера «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
