Легенда ЦСКА заявил, что ему жалко тренера «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА: мне жалко тренера «Спартака» Станковича
Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что ему жаль наставника московского «Спартака» Деяна Станковича, передает «Матч ТВ».

«Мне Станковича жалко на самом деле. Три игры они провели с красной карточкой, одну вообще провели вдевятером. С «Локомотивом» они хорошо сыграли. Где‑то фарт должен повернуться лицом к ним», — сказал Гришин.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов

Ранее тренера «Спартака» назвали ненужным клубу.

Футбол. Чемпионат России
