Легенда «Зенита» назвал победителя матча «Динамо» — ЦСКА

Экс-футболист «Зенита» Радимов считает ЦСКА фаворитом матча с ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает московский ЦСКА фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «РБ Спорт».

«Если сопоставить игру «Динамо», проблемы с составом и, наоборот, кураж, ЦСКА, скорость и физическую форму, то не надо думать — чистая победа ЦСКА», — сказал Радимов.

Встреча состоится 17 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Динамо» набрало пять очков в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги под руководством возглавившего команду в межсезонье Карпина. В последнем матче групповой стадии Кубка страны динамовцы со счетом 0:4 уступили на выезде «Краснодару».

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, набрав восемь очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 12 баллов.

Ранее в «Динамо» заявили, что клуб может стать чемпионом.

