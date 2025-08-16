На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Динамо» заявили, что клуб может стать чемпионом

Футболист «Динамо» Рубенс: добьемся результата, если будем слушать Карпина
Владимир Федоренко/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Рубенс заявил, что клуб может стать чемпионом, если игроки будут слушать наставника клуба Валерия Карпина, передает «Чемпионат».

«Уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата», — сказал Рубенс.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 17 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Динамо» набрало пять очков в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги под руководством возглавившего команду в межсезонье Карпина. В последнем матче групповой стадии Кубка страны динамовцы со счетом 0:4 уступили на выезде «Краснодару».

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, набрав восемь очков.

Футбол. Чемпионат России
