В «Динамо» заявили, что клуб может стать чемпионом

Футболист московского «Динамо» Рубенс заявил, что клуб может стать чемпионом, если игроки будут слушать наставника клуба Валерия Карпина, передает «Чемпионат».

«Уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата», — сказал Рубенс.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 17 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Динамо» набрало пять очков в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги под руководством возглавившего команду в межсезонье Карпина. В последнем матче групповой стадии Кубка страны динамовцы со счетом 0:4 уступили на выезде «Краснодару».

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, набрав восемь очков.

