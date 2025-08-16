На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший футболист сборной России: в «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди

Экс-игрок сборной России Канчельскис: в «Спартаке» работают стрелочники
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в московском «Спартаке» нет профессионалов, передает «Евро-Футбол.РУ».

«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди — для меня это очевидно. Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах», — сказал Канчельскис.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее легенда московского ЦСКА заявил, что ему жалко тренера «Спартака».

