В первом матче АПЛ произошел расистский скандал

Капитан английского «Борнмута» Адам Смит высказался о расистских оскорблениях со стороны болельщиков в адрес Энтойна Семеньо во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает «Би-би-си».

Матч был приостановлен в первом тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях.

«Это совершенно неприемлемо. Я в шоке, что это происходит в наше время. Не понимаю, как Энт продолжает играть и забивать голы», — сказал Смит.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 4:2 в пользу хозяев поля. Счет в матче открыли хозяева: на 37-й минуте игры отличился Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо сделал счет 2:0. «Борнмут» отыграл один мяч на 64-й минуте, автором гола стал Антуан Семеньо. На 76-й минуте Семеньо забил второй мяч. Третий для «Ливерпуля» гол оформил Федерико Кьеза на 89-й минуте игры. На 90+4-й минуте игры точку в матче поставил Мохамед Салах.

