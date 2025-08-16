На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» сразится за выход в финал международного турнира

«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале турнира UTLC Cup
true
true
true
close
Пресс-служба UTLC CUP

Московский «Локомотив» U-14 (игроки 2011 года рождения) сыграет со сверстниками из сербской «Црвены Звезды» в полуфинале международного турнира UTLC Cup.

Встреча состоится 16 августа, начало — 17:20 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют бразильский «Флуминенсе» и «Гёзтепе» из Турции. Матч состоится в тот же день, однако начнется раньше — в 16:00 мск. Также 16 августа будут сыграны матч за седьмое место между «Ордабасы» и «Динамо» из Минска (начало — 18:40 мск) и поединок за пятое место между «Спартаком» и ЦСКА (старт — 20:00 мск).

Финал традиционно примет «РЖД Арена» (домашний стадион московского «Локомотива»), решающая игра состоится 17 августа в 13:00. Тогда же будет разыгран матч за третье место, и будет проведена церемония награждения.

В 2025 году в турнире принимают участие восемь команд из шести стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гёзтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан).

Ранее Антона Миранчука пригласили в «Локомотив».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами