Стали известны подробности о состоянии футболиста, получившего тяжелые травмы в ДТП

19-летний игрок «Тюмени-2» Артемий Феодоров был доставлен в больницу после ДТП, в которое попал автобус, перевозивший футбольную команду. Об этом в комментарии «Mash на спорте» рассказал тренер клуба Николай Иванов.

Феодоров находится в тяжелом состоянии.

В ДТП столкнулись пять автомобилей, включая автобус футбольной команды и фуру. По словам Иванова, виновником произошедшего стал водитель фуры, который пытался заехать на стоянку, но его занесло. Автобус после столкновения вынесло в кювет. У нескольких человек диагностировали легкие травмы — ушибы и порезы от стекол. Одному из них осколок попал в глаз.

Футболисты «Тюмени-2» 16 августа должны были сыграть в Омске с местной командой «СибГУФК-Иртыш-2» в матче 16-го тура регионального первенства страны среди команд третьей лиги. Игра должна была начаться в 11:00 по местному времени, однако в скором времени после ДТП на официальном сайте клуба «Тюмень-2» появилась информация, что поединок будет перенесен. Новые дата и время начала игры не указаны.

«Mash на спорте» также отмечает, что под угрозой отмены находятся еще два матча тюменского клуба — против «Металлурга» 23 августа и «ОСШ-Челябинск-М» 30.

Ранее 14-летние футболисты устроили массовую драку в Казахстане.