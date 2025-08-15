На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два игрока ЦСКА внесены в базу «Миротворца»

Игроков ЦСКА Кисляка и Глебова внесли в базу «Миротворца»
ПФК ЦСКА

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу двух футболистов московского ЦСКА — 20-летнего Матвея Кисляка и 19-летнего Кирилла Глебова.

«Миротворец» обвинил спортсменов в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной для подобного обвинения послужил тот факт, что 10 мая 2025 года футболисты вышли на футбольное поле с детьми участников СВО в рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Кисляк и Глебов — не первые игроки ЦСКА в базе. Также туда включены Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Милан Гайич и Игорь Дивеев. Также в «Миротворце» находятся президент армейского клуба Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Ранее стали известны подробности о состоянии футболиста, получившего тяжелые травмы в ДТП.

Футбол. Чемпионат России
