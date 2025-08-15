Матчи сборной России в сентябре не состоятся из-за отсутствия соперников

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отменить сентябрьский сбор молодежной сборной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций организации.

Пауза в национальных чемпионатах на игры сборных запланирована на 1-9 сентября. РФС не смог найти соперников для «молодежки». Основная сборная в сентябре сыграет с Иорданией и Катаром.

«У РФС были варианты для молодежной сборной на сентябрь, но по различным причинам договоренности с соперниками, соответствующими уровню команды, не были достигнуты. Следующее окно будет в октябре, мы рассчитываем, что этот сбор пройдет по плану», — указали в службе коммуникаций РФС.

Последние матчи молодежная сборная России провела в июне. Команда дважды сыграла с Узбекистаном и выиграла оба матча — 3:0, 6:3.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.