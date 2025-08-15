Легенда «Челси» Чех расстался с женой после 26 лет отношений

Легендарный вратарь «Челси» Чех расстался с супругой после 26 лет отношений

Бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о расставании с женой Мартиной после 26 лет совместной жизни.

«Мы с Мартиной с грустью сообщаем о расставании после 26 лет совместной жизни. Мы остаемся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя детьми», — написал он, опубликовав фотографию, где супруга целует его в щеку.

Пара была вместе с 1999 года — с подросткового возраста и на протяжении всей своей игровой карьеры. Они поженились в 2003 году, у пары двое детей: 16-летний Дамиан и 17-летняя Адела.

Чех — рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. По окончании футбольной карьеры он стал играть в качестве вратаря в хоккей с шайбой. Многие футболисты, спортивные сети и международные футбольные организации называли его одним из лучших вратарей в истории футбола и Английской премьер-лиги. Чех — рекордсмен по сухим матчам в чемпионате Англии, на его счету 202 таких поединка.

С 2019 по 2022 год Чех работал в «Челси» техническим директором.

