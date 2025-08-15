На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боевое самбо дебютировало на Всемирных играх

Соревнования по боевому самбо впервые состоялись на Всемирных играх
Кирилл Зыков/РИА Новости

Боевое самбо впервые было представлено в рамках Всемирных игр 2025 года, которые проходят в китайском Чэнду. Об этом сообщает Международная федерация самбо (ФИАС).

«Самбо в Чэнду совершило мощный рывок вперед! Мы увидели впечатляющую географию побед и выдающиеся личные подвиги. Эти Игры стали яркой демонстрацией силы и красоты нашего вида спорта, свидетельство чему — заполненные трибуны», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из 26 стран, состоялись 13-14 августа. Из них 11 национальных команд смогли завоевать медали.

Боевое самбо — единственный новый вид спорта, который включили в программу Всемирных игр по сравнению с предыдущими Играми в Бирмингеме в 2022 году. Ранее самбо было представлено лишь дважды: в 1985 и 1993 годах проводились соревнования по спортивному самбо.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2025 году Всемирные игры проходят в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.

Ранее федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета.

Летние виды спорта
