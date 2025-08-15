На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» намерен купить игрока «Локомотива» за 350 млн

«Спартак» предложил 350 млн рублей и бонусы «Локомотиву» за Самошникова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский «Спартак» предложил 350 млн рублей и бонусы за защитника столичного «Локомотива» Илью Самошникова. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации СМИ, с учетом предложенных бонусов сумма дойдет до €5 млн, и «железнодорожники» готовы согласиться на этот трансфер. В списке возможных бонусов окажутся проведенные за красно-белых матчи, попадание команды в топ-3 по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также победа в Кубке страны.

При этом «Спартаку» ради этого трансфера пришлось улучшить предложение для «Локомотива», до этого предложенная за игрока сумма «железнодорожников» не устроила.

В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.

Самошникову 27 лет. Он пополнил состав «Локомотива» в 2023 году, до этого на протяжении трех лет он защищал цвета казанского «Рубина». Также он играл за «Торпедо» из Москвы и «Шинник».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
