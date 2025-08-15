На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец ММА считает, что соперника непобежденного Чимаева недооценивают

Боец Германский: Чимаев — сильный боец, но многие недооценивают дю Плесси
Одежда «СВОЯ КУЛЬТУРА»/VK

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не стоит недооценивать южноафриканца Дрикуса дю Плесси в преддверии боя против россиянина Хамзата Чимаева, который выступает под флагом ОАЭ.

«Дрикус уже много раз удивлял и его многие недооценивают. Он разносторонний и выносливый боец. Безусловно, Чимаев силен, обладает хорошим ударом и борьбой, но что будет с его кардио в пятираундовом бою — непонятно. Однако у него хорошие шансы с первых секунд уйти в борьбу и попытаться закончить внизу. Ждем интересного боя, победителя которого узнаем только завтра», — заявил Германский.

Поединок дю Плесси и Чимаева станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 319, который состоится 16 августа 2025 года на арене United Center в городе Чикаго. На данный момент южноафриканец владеет поясом в среднем весе.

В своей карьере дю Плесси провел 25 поединков, в которых победил 23 раза. Чимаев остается непобежденным: у него 14 выигранных боев из 14.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет.

