Клуб из карликового государства впервые в истории сыграет в плей-офф еврокубка

Футбольный клуб «Виртус» из Сан-Марино стал первой командой в истории страны, которая сыграет в плей-офф еврокубка.

14 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций коллектив из города Аккуавива обыграл молдавский «Милсами» со счетом 5:3 по сумме двух встреч. За выход в групповую стадию они поспорят с «Брейдабликом» из Исландии: встречи состоятся 21 и 28 августа.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее была названа главная проблема российского футбола.