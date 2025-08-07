На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ждать больше не намерен»: Бетербиев сделал заявление о третьем бое с Биволом

Hamad I Mohammed/Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев в своем Telegram-канале сделал заявление о третьем поединке со своим соотечественником Дмитрием Биволом, отметив, что договоренности нет.

«Со своей стороны я сделал всё, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал он.

22 ноября Бетербиев сразится с американцем Деоном Николсоном.

Первый поединок российских боксеров состоялся в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

