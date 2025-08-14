На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Много лет комплексовала»: российская фигуристка решилась на пластику носа

Фигуристка Сотскова призналась, что сделала ринопластику
РИА Новости

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, как решилась на ринопластику, и призвала слушать свое сердце. Ее слова приводит Sports.ru.

«Очень много лет я комплексовала из-за носа, но из-за спортивного графика возможности сделать операцию не было. <...> Я очень боялась операции, но жила с мыслью, что моя жизнь сразу изменится… И так и произошло. Я обрела уверенность в себе, полюбила свое отражение в зеркале. Именно этого кусочка пазла мне и не хватало», — поделилась она.

Россиянка завершила профессиональную карьеру и не выступает на международных соревнованиях с 2020 года. В 2021 году фигуристка была дисквалифицирована на десять лет из-за нарушения антидопинговых правил. Ее обвиняли в употреблении фуросемида и подделке медицинских документов.

Сотскова в 2017 году завоевала серебряную медаль финала Гран-при. Дважды фигуристка становилась призеркой чемпионата России: в 2017 году она выиграла бронзу, а спустя год завоевала серебро. Сотскова была третьей фигуристкой из России, выступившей на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее — на тех соревнованиях она заняла восьмое место.

У Сотсковой двое детей — дочь Вера, которая родилась в 2023 году, и сын Луи, появившийся на свет в 2025 году.

Ранее Александра Трусова анонсировала возвращение на лед.

