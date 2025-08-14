Трусова анонсировала возвращение на лед

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 в одиночном катании Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале сообщила, что планирует в ближайшее время вернуться на лед.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! Наверное, 20–30 минут, если все будет хорошо. По плану уже попробовать выйти и понять свои ощущения», — заявила фигуристка.

Спортсменка родила сына 6 августа.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Ранее Игнатов показал первые фото новорожденного сына.