На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака»: поражение от «Зенита» не будет трагедией

Экс-тренер «Спартака» Гладилин: поражение от «Зенита» не будет трагедией
true
true
true
close
Massimo Paolone/Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что возможное поражение от «Зенита» не приведет к отставке наставника красно-белых Деяна Станковича.

«Зенит» такая команда, что «Спартак» обязан его обыгрывать? По многим позициям «Спартак» слабее «Зенита». У «Спартака» есть проблемы с игрой, идет большая ротация. «Зенит» — амбициозный соперник, поражение от него не будет трагедией. У «Спартака» неудачный старт, но это все поправимо, надо поставить игру и начать побеждать», — сказал Гладилин.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Зенит» идет идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» сравнили с «Манчестер Сити»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами