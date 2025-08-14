Легенда «Спартака»: поражение от «Зенита» не будет трагедией

Экс-тренер «Спартака» Гладилин: поражение от «Зенита» не будет трагедией

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что возможное поражение от «Зенита» не приведет к отставке наставника красно-белых Деяна Станковича.

«Зенит» такая команда, что «Спартак» обязан его обыгрывать? По многим позициям «Спартак» слабее «Зенита». У «Спартака» есть проблемы с игрой, идет большая ротация. «Зенит» — амбициозный соперник, поражение от него не будет трагедией. У «Спартака» неудачный старт, но это все поправимо, надо поставить игру и начать побеждать», — сказал Гладилин.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Зенит» идет идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» сравнили с «Манчестер Сити»