Новичок «Краснодара» рассказал, боялся ли он ехать в Россию

Новичок «Краснодара» Перрен: говорили, что в России жить хорошо, даже идеально

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал о том, что он не боялся переезжать в Россию. Его слова приводит Sport24.

«Люди во Франции говорят, что политическая ситуация сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» — Кристофером Мартинсом и Амином Талалом. Каждый из них сказал, что в России живется хорошо, даже идеально», — заявил Перрен.

23 июля «Краснодар» официально объявил о переходе футболиста. Перрену 29 лет. В прошлом сезоне чемпионата Франции он провел 34 матча, забил десять мячей и отдал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, а после четырех туров имеет девять очков.

Ранее Перрен заявил, что ему все равно на слова людей, критикующих его из-за переезда в Россию.