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«Мне все равно»: французский футболист о критике из-за переезда в Россию

Французский новичок «Краснодара» Перрен заявил, что ему все равно на критику
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский полузащитник Гаэтан Перрен, который пополнил состав «Краснодара», заявил, что ему все равно на слова людей, критикующих его из-за переезда в Россию. Слова футболиста приводит «РБ Спорт».

«Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи. Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», — заявил Перрен.

23 июля «Краснодар» официально объявил о переходе футболиста. Перрену 29 лет. В прошлом сезоне чемпионата Франции он провел 34 матча, забил десять мячей и отдал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, но выиграл в первом туре чемпионата у «Пари НН» — 3:0. Во втором туре «быки» проиграли московскому «Локомотиву» — 1:2.

Ранее экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака».

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