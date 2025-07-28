«Мне все равно»: французский футболист о критике из-за переезда в Россию

Французский новичок «Краснодара» Перрен заявил, что ему все равно на критику

Французский полузащитник Гаэтан Перрен, который пополнил состав «Краснодара», заявил, что ему все равно на слова людей, критикующих его из-за переезда в Россию. Слова футболиста приводит «РБ Спорт».

«Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи. Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», — заявил Перрен.

23 июля «Краснодар» официально объявил о переходе футболиста. Перрену 29 лет. В прошлом сезоне чемпионата Франции он провел 34 матча, забил десять мячей и отдал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, но выиграл в первом туре чемпионата у «Пари НН» — 3:0. Во втором туре «быки» проиграли московскому «Локомотиву» — 1:2.

Ранее экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака».