Обладатель Кубка России в составе «Спартака» оценил вероятность увольнения Карпина из «Динамо»

Экс-футболист Деменко считает, что Карпина не уволят из «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Валерия Карпина не уволят из столичного «Динамо», несмотря на разгромное поражение от «Краснодара» в матче группового этапа Кубка России.

«Может ли Карпин быть уволен из «Динамо»? Я думаю, сейчас в клубе нет проблем. Есть некоторые моменты, в которых дублеры «Динамо» уступают, но можно выделить «Краснодар». Молодые краснодарские ребята хорошо проявили себя. Мы видели, как Карпин улыбнулся после матча, но, думаю, в раздевалке он выскажет своим футболистам», — сказал Деменко.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.

Ранее Карпин заявил, что «Динамо» нужно время.