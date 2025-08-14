Российская теннисистка сенсационно вышла в 1/4 финала престижного турнира в США

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 18 минут, завершилась в трех партиях со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Калинская выполнила пять эйсов, сделала 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти. В активе Александровой восемь подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем поединке соперником Калинской станет третья ракетка мира Ига Швентек из Польши, которая обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:3.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг.