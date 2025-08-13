На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин обнялся с Карпиным перед матчем «Динамо» в Кубке России

Овечкин и Карпин обнялись перед матчем Кубка России «Динамо» — «Краснодар»
true
true
true

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин тепло поприветствовали друг друга перед матчем группового этапа Кубка России против «Краснодара», сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В момент написания новости во встрече, которая проходит в Москве на «ВТБ Арене», идет первый тайм, гости ведут со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Антон Фролов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

