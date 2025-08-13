На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сочи» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Сочи» по пенальти одолел «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России
Телеграм-канал «ФК «Сочи»»

«Сочи» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилось со счетом 1:1. Первый мяч забил Макар Чирков на 62-й минуте, Иван Лепский на 88-й минуте восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказались сочинцы — 5:3.

«Сочи» и «Крылья Советов» выступают в группе B вместе с московским «Динамо» и «Краснодаром». После двух туров «Крылья Советов» идут вторыми с четырьмя очками, «Сочи» — третьими с двумя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Сочи» примет дома «Краснодар», а «Крылья» также на своем поле сыграет с «Динамо». Встречи состоятся 27 августа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче Кубка России.

Футбол. Чемпионат России
