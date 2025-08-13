На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лучший бомбардир КХЛ останется в лиге

Mash на спорте: Ливо подписал контракт с «Трактором»
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Канадский нападающий Джош Ливо остается в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Утверждается, что в ближайшее время о переходе 32-летнего игрока будет объявлено официально, а его зарплата составит ₽70 млн в год.

Ранее Ливо покинул уфимский «Салават Юлаев» по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Ливо провел 62 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 31 результативную передачу, став лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В плей-офф у Ливо 15 очков (2+13) в 14 играх.

«Салават Юлаев» в полуфинале завершившегося сезона уступил будущему чемпиону КХЛ «Локомотиву» со счетом 1:4. С таким же результатом в финале ярославцы обыграли «Трактор».

Во вторник, 4 февраля, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборной России — она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Вместе с тем решение по участию россиян в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата мира 2023 года перешел в СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами