Лучший бомбардир КХЛ останется в лиге

Канадский нападающий Джош Ливо остается в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Утверждается, что в ближайшее время о переходе 32-летнего игрока будет объявлено официально, а его зарплата составит ₽70 млн в год.

Ранее Ливо покинул уфимский «Салават Юлаев» по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Ливо провел 62 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 31 результативную передачу, став лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В плей-офф у Ливо 15 очков (2+13) в 14 играх.

«Салават Юлаев» в полуфинале завершившегося сезона уступил будущему чемпиону КХЛ «Локомотиву» со счетом 1:4. С таким же результатом в финале ярославцы обыграли «Трактор».

Во вторник, 4 февраля, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборной России — она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Вместе с тем решение по участию россиян в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата мира 2023 года перешел в СКА.