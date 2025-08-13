Лучший бомбардир чемпионата мира 2023 года перешел в СКА

Лучший бомбардир чемпионата мира 2023-го Гримальди года перешел в СКА

Американский хоккеист Рокко Гримальди подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

Контракт хоккеиста с клубом рассчитан на два года.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл». С 2023 года Гримальди играл за «Чикаго Вулвз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля 2025 года IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

