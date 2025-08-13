На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА расстался с пойманным на допинге игроком

ЦСКА расторг контракт с пойманным на допинге защитником Седовым
Владимир Федоренко/РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил о расторжении контракта с защитником Никитой Седовым, которого временно отстранили за допинг.

Контракт расторгнут по инициативе игрока.

В апреле 2025 года стало известно, что Седов сдал положительный тест на мельдоний.

В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

15 марта стало известно, что допинг-тест нападающего армейского клуба Владислава Каменева дал положительный результат. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

В первом раунде Кубка Гагарина 2025 года армейский клуб встречался с минским «Динамо». Команды сыграли шесть матчей серии, победа досталась белорусскому клубу с результатам по встречам 4:2.

Ранее экс-тренер ЦСКА высказался о допинге в клубе.

