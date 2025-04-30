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«Очень сложный вопрос»: экс-тренер ЦСКА о допинге в клубе

Экс-тренер ЦСКА Воробьев высказался о допинге двух хоккеистов команды
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РИА Новости

Бывший главный тренер московского хоккейного ЦСКА Илья Воробьев высказался о том, что в допинг-пробах хоккеистов армейского клуба Владислава Каменева и Никиты Седова был обнаружен мельдоний, и пожелал игрокам терпения, чтобы справиться с этой ситуацией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Эти два парня — последние, на кого можно было бы подумать, что они принимают запрещенные медпрепараты. Седов вообще практикует раздельное питание и ложится спать по часам. Очень сложный вопрос, как и откуда к ребятам это прилетело. Мельдоний никак не помогает в хоккее», — заявил Воробьев.

15 марта стало известно, что допинг-тест нападающего армейского клуба Владислава Каменева дал положительный результат. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Про Седова стало известно 14 апреля. В его допинг-пробе также был обнаружен мельдоний.

ЦСКА уже завершил выступление в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф армейский клуб встречался с минским «Динамо». Команды сыграли шесть матчей серии, победа досталась белорусскому клубу с результатом по встречам 4-2.

Ранее Седов признался, что был шокирован новостью, что в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

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