Легенда «Локомотива» оценил шансы команды на победу в РПЛ

Булыкин о шансах «Локомотива» на победу в РПЛ: при определенных условиях

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что клуб может стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

«При определённых условиях. Как я уже сказал, состав очень хороший. На старте сезона есть психологическая уверенность, главное — не растерять и чтобы травм не было», — сказал Булыкин.

В четвертом туре чемпионата России «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем на 11-й строчке.

Ранее Батракову дали совет по поводу отъезда в Европу.