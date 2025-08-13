На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что возвращение спортсменов, которые сменили гражданство, почти невозможно

Журова заявила, что сменившие гражданство спортсмены уже не смогут вернуться
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова считает практически невозможным возвращение спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, передает РИА Новости.

«Их возвращение практически невозможно. Им придется высиживать карантин, и это установит не Россия, а международная федерация. Здесь им придется выигрывать конкуренцию. Давайте честно: уезжали не самые сильные спортсмены», — сказала Журова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства.

