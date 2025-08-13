В Госдуме заявили, что возвращение спортсменов, которые сменили гражданство, почти невозможно

Депутат Госдумы Светлана Журова считает практически невозможным возвращение спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, передает РИА Новости.

«Их возвращение практически невозможно. Им придется высиживать карантин, и это установит не Россия, а международная федерация. Здесь им придется выигрывать конкуренцию. Давайте честно: уезжали не самые сильные спортсмены», — сказала Журова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства.