Губерниев о Вяльбе: она сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами

Губерниев: ни один здравомыслящий человек в FIS с Вяльбе не заговорит

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что ни один здравомыслящий человек в Международной федерации лыжного спорта (FIS) не будет разговаривать с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, передает Sport24.

Губерниев рассказал, что в вопросе возвращения российских лыжников на международные соревнования ведутся конкретные контакты с FIS, а ведет прееговоры команда министра спорта России Михаила Дегтярева, а не ФЛГР.

«Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Не понимаю, как в этом вопросе может участвовать Вяльбе. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит», — сказал Губерниев.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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