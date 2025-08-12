70-летний председатель правления «Зенита» выйдет в старте медийного «Амкала» в Кубке России

Главный тренер медийного футбольного клуба «Амкал» Виталий Панов в комментарии для Legalbet рассказал, что председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев, который на днях отметит 70-летие, выйдет в стартовом составе, если согласиться сыграть за команду в Кубке России.

«Пригласить Александра Ивановича достаточно интересная, как по мне, история. Не знаю, готов ли он. Но если он согласится, то 100% получит место в составе. Я как главный тренер это говорю. В атаке, конечно. Он же атакующий. Вообще, это тот человек, который всегда делал результаты и добивался результата и в хоккее, и в футболе», — отметил Панов.

«Амкал» прошел первый раунд Кубка, обыграв со счетом 2:1 обнинский «Квант», при этом за команду Германа «Эль-Классико» Попкова в этой встрече вышли на поле несколько знаменитых блогеров. Во втором раунде «Амкал» должен сыграть с курским «Авангардом», клуб планирует установить несколько рекордов. Так, Медведев может стать самым возрастным в истории участником матча Кубка России, а бывшая звезда баскетбола Тимофей Мозгов, выступавший в НБА, — самым высоким игроком в истории футбола.

