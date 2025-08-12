На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Невозможно подготовиться»: Трусова показала видео с родов

Фигуристка Трусова призналась, что к родам невозможно подготовиться
Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 по фигурному катанию Александра Трусова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась видеозаписью с родов и призналась, что к такому невозможно подготовиться.

«К родам невозможно подготовиться: то, что я представляла, и как было на самом деле, серьезно отличается. Могу сказать точно, что присутствие рядом Макара и правильный выбор места сделали этот день сильно легче», — написала она.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала о выписке из роддома.

