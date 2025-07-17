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Экс-теннисистка Шарапова продает дом за $25 млн

Экс-теннисистка Шарапова продает дом в США за $25 млн
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mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова продает дом, расположенный в районе Манхэттен-Бич (США), сообщает The Wall Street Journal.

Недвижимость оценивается в $25 млн. До этого Шарапова продала имущество на западном побережье за $5 млн.

Теннисистка решила продать дом из-за того, что сейчас живет с супругом, британским бизнесменом Александром Гилксом, в его апартаментах.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также теннисистка — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Мария Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года. Она родила сына Теодора от В конце марта 2025 года она показала видео с ребенком.

Ранее Шарапова выложила фото в платье с глубоким декольте.

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