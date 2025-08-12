Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч Кубка России

Московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Ш. Гаджиев, Сердеров.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Владислав Целовальников.

В матче первого тура группового этапа «Спартак» одержал выездную победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Махачкалинский клуб также стартовал с победы, одолев в домашнем матче «Пари Нижний Новгород» — 1:0.

В следующем туре столичный клуб сыграет с нижегородской командой дома 26 августа, матч начнется в 20:45 по московскому времени. «Динамо» на следующий день в выездном матче сразится с «Ростовом», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Ранее ЦСКА проиграл «Акрону» в Кубке России.