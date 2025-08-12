Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА

Российский голкипер Матвей Сафонов попал в заявку французского «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма», который пройдет 14 августа, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на пресс-службу парижан.

Также в заявку попал новый голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье. Джанлуиджи Доннаруммы, который был первым номером «ПСЖ» последние несколько лет, не оказался в списке.

7 августа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал новичку команды Илье Забарному избавиться от российского вратаря клуба Матвея Сафонова.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

На данный момент 22-летний Забарный выступает за английский «Борнмут». В минувшем сезоне он провел 36 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно решение Сафонова о своем будущем в «ПСЖ».