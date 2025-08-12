Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» может возглавить «Спартак»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера может возглавить московский «Спартак». Об этом в подкасте «Чемпионата» рассказал журналист Андрей Панков.

«Риера реально один из кандидатов. Он был кандидатом еще когда выбирали Станковича. Самое главное, он знает российский менталитет. Он говорит на русском, на испанском, на английском», — сказал Панков.

Сейчас «Спартак» возглавляет сербский специалист Деян Станкович. 9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

Ранее тренер сборной России по футболу объяснил эмоции Станковича.