Тренер сборной России по футболу объяснил эмоции Станковича

Тренер-консультант женской сборной России по футболу Сергей Балахнин объяснил эмоциональное поведение наставника «Спартака» Деяна Станковича. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю, что и зачем он такое говорит. Но это действительно вызывает вопросы. Во втором туре еще сказал, что устал. Ну как так может быть? Просто команда не выигрывает, отсюда у него такие эмоции», — заявил Балахнин.

9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

