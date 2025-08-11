Названы клубы, куда может перейти один из лучших вратарей мира

Английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении вратаря сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает AS.

Издание утверждает, что представители команд установили контакт с окружением Доннаруммы для обсуждения трансфера.

11 августа Доннарумму исключили из состава на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». 26-летний вратарь отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и отношения между сторонами «полностью разрушены».

7 августа France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года. Шевалье и Доннарумма оказались в списке из 10 человек.

