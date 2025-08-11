Стало известно, где может пройти матч Россия — Иордания

Товарищеский матч между сборными России и Иордании по футболу может пройти в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Об этом сообщает Metaratings.

Встреча состоится 4 сентября.

5 августа на «Саранск Арене» состоялся матч Кубка России между любительскими командами «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ», который собрал более 17 тысяч болельщиков. Вместимость стадиона — около 44 тысяч человек.

«Саранске Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года, где приняла четыре матча группового этапа.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России. Позднее Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее в Госдуме назвали Украину главным врагом российского спорта.