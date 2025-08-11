Ротенберг назвал главный вид спорта в России

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг считает, что главным видом спорта в России является хоккей. Его слова приводит Sport24.

«Для меня это хоккей. Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош. Хоккей — уникальный вид, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины. Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным», — заявил Ротенберг.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Ротенберг встретился с Александром Овечкиным и сделал совместное фото.