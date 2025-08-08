На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я же не сбежала»: Роднина о критике за переезд в США

Чемпионка ОИ Роднина о переезде в США: я же не сбежала, а официально поехала
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскрыла, как относится к критике за свой переезд в США. Ее слова приводит Sport24.

«Критика за то, что я уехала в США? Я уже настолько привыкла, что меня критикуют. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. А разрешение и документы получала, когда еще был Советский Союз — в 1990 году на секундочку. У нас так много людей приглашали работать заграницу», — отметила она.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина оценила качество продуктов в США и заявила о наличии выбора.

