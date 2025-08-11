«Всегда были»: Кафельников оценил психологические проблемы теннисистов

Именитый теннисист Евгений Кафельников заявил, что психологические проблемы у спортсменов были во все времена, однако сейчас из-за интернета и социальных сетей это оказывается на виду. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Проблемы такого рода всегда были, у всех были психологические спады, психологические срывы. Столько было примеров, что мама не горюй, просто это никто не афишировал, нигде это не упоминается», — заявил он.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Он — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (в течение шести недель) и бывшая четвёртая ракетка в парном разряде. На его счету победы на двух турнирах Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 1996, Открытый чемпионат Австралии — 1999), а также он — победитель четырех турниров Большого шлема в парном разряде.

В 2000 году Кафельников выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде, а через два года в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. За всю карьеру он выиграл 53 турнира ATP (из них 27 в одиночном разряде).

