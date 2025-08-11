На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисист Медведев засунул голову в морозильную камеру по ходу матча в США

Теннисист Медведев опустил голову в морозильную камеру во время матча в США
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев с трудом переносил температурные условия во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против австралийца Бена Уолтона.

По ходу поединка Медведев из-за жары даже опустил голову в морозильную камеру. Также он прикладывал полотенце к своей голове.

Это не помогло Медведеву победить. Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Медведев сделал 18 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету его соперника пять эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в следующий раунд австралийский теннисист сразится с представителем Чехии Иржи Легечкой, который обыграл Тристана Бойера из США — 4:6, 6:1, 6:4.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в США.

