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«Арсенал» проиграл «Вильярреалу»

«Арсенал» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3 в товарищеском матче
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Toby Melville/REUTERS

Лондонский «Арсенал» проиграл испанскому «Вильярреалу» в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первыми забили испанцы: отличился Николя Пепе на 16-й минуте. На 33-й минуте Этта Эйонг удвоил преимущество. Через три минуты Кристиан Нергор сократил отставание, но на 68-й минуте Арно Данжума вернул испанцам отрыв в два мяча. Окончательный счет встречи установил Мартин Эдегор на 76-й минуте.

Следующий товарищеский матч у «Арсенала» запланирован на 9 августа. Соперником станет «Атлетик» из Бильбао. «Вильярреал» 10-го числа сыграет с английской «Астон Виллой».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сообщалось, что молодой украинский вратарь сбежал из команды.

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