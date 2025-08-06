«Арсенал» проиграл «Вильярреалу»

Лондонский «Арсенал» проиграл испанскому «Вильярреалу» в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первыми забили испанцы: отличился Николя Пепе на 16-й минуте. На 33-й минуте Этта Эйонг удвоил преимущество. Через три минуты Кристиан Нергор сократил отставание, но на 68-й минуте Арно Данжума вернул испанцам отрыв в два мяча. Окончательный счет встречи установил Мартин Эдегор на 76-й минуте.

Следующий товарищеский матч у «Арсенала» запланирован на 9 августа. Соперником станет «Атлетик» из Бильбао. «Вильярреал» 10-го числа сыграет с английской «Астон Виллой».

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