Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас назвал хавбека команды Алексея Батракова сумасшедшим игроком и призвал вручить «Золотой мяч». Его слова приводит Metaratings.

»Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей — сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, все есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше», — заявил Карпукас.

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил семь мячей в пяти играх. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в €12 млн.

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2. Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных.

