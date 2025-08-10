На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в третьем туре РПЛ
Виталий Тимкив/РИА Новости

Действующий чемпион страны «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в активе Никиты Кривцова на 76-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех игр РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» два балла, команда располагается на 13-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» — 12 очков из 12 возможных.

В следующем матче «Краснодар» сыграет дома против «Сочи». Встреча состоится 17 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. «Оренбург» сразится в гостях с тольяттинским «Акроном»: эта игра пройдет 17 августа, начало — 13:30 (мск).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему возглавил «Ахмат».

Футбол. Чемпионат России
