Губерниев оценил итоги премии «Харламов Трофи»

Комментатор Дмитрий Губерниев согласился с итогами премии «Харламов Трофи». Его слова приводит «Советский спорт».

«Абсолютно правильный выбор, один лучше другого. Понятно, что здесь двух мнений быть не может. Овечкин — самый высокооплачиваемый, звездный. Бобровский — взял Кубок Стэнли, он один из лучших вратарей. Кучеров — он редкий умница и суперзвезда», — заявил Губерниев.

Премия «Харламов Трофи» вручается лучшему российскому хоккеисту сезона от газеты «Советский спорт».

В голосовании победил Александр Овечкин, он набрал 314 баллов. Также в тройку вошли голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (184) и форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (65). Отмечается, что Овечкин стал лауреатом этой премии в девятый за карьеру.

«Харламов Трофи» вручался с 2002 по 2019 год, а в 2025-м она была возрождена.

Эту награду вручали в 2002–2019 годах и возродили в 2025-м.

Ранее Овечкин сообщил, что на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки.