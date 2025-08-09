Овечкин стал лауреатом премии «Харламов Трофи»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал победителем премии «Харламов Трофи» лучшему российскому хоккеисту сезона от газеты «Советский спорт».

В голосовании он набрал 314 баллов. Также в тройку вошли голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (184) и форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (65). Отмечается, что Овечкин стал лауреатом этой премии в девятый за карьеру.

«Харламов Трофи» вручался с 2002 по 2019 год, а в 2025-м она была возрождена.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин сообщил, что на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки.